POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Ost (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Donnerstagmorgen (02.02.2017) in einer Wohnung an der Wagenburgstraße gebrannt. Anwohner hörten kurz vor 07.00 Uhr einen Rauchmelder und alarmierten die Feuerwehr. Polizeibeamte und Rettungskräfte evakuierten daraufhin die Bewohner über das Treppenhaus. In der betroffenen Wohnung war niemand anwesend. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand, bei dem niemand verletzt wurde, in der Küche aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell