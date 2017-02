POL-S: Lastwagen in Wald gefahren

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen (02.02.2017) ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug in der Kirchheimer Straße von der Fahrbahn abgekommen und in den Wald gefahren. Der 34-Jährige fuhr gegen 07.20 Uhr, aus Richtung Sillenbuch kommend, die Kirchheimer Straße entlang. Aus ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der Haltestelle Ruhbank nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Laterne und ein Verkehrszeichen um und blieb mit seinem Sattelzug im Wald stecken. Nach ersten Ermittlungen scheidet ein technischer Defekt als Unfallursache aus. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

