POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (01.02.2017) in der Seelbergstraße einen 34 Jahre alten Mann festgenommen und mehrere Gramm Rauschgift bei ihm beschlagnahmt. Die Beamten der Sicherheitskonzeption Stuttgart sprachen den 34-Jährigen gegen 20.10 Uhr in der Seelbergstraße an, woraufhin er zunächst in Richtung Frösnerstraße flüchten wollte. Einem Beamten gelang es jedoch, ihn an der Kleidung festzuhalten. Sie durchsuchten ihn und fanden dabei eine geringe Menge Rauschgift, mutmaßlich Heroin und Kokain. In einer Plastiktüte, die der Tatverdächtige während seiner Festnahme fallen ließ, fanden sie zehn Verpackungseinheiten mit mehreren Gramm mutmaßlichem Heroin. Der 34 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wird am Donnerstag (02.02.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell