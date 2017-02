POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Mitte/-West (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (31.01.2017) die Wohnung eines 37 Jahre alten Mannes an der Forststraße durchsucht, der im Verdacht steht, in einer Wohnung an der Paulinenstraße eine Marihuanaplantage betrieben zu haben. Polizeibeamte hatten die Wohnung an der Paulinenstraße am 05.11.2016 gegen 19.00 Uhr von der Feuerwehr öffnen lassen, da der Verdacht bestand, dass sich dort ein Wasserrohrbruch ereignet hatte. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht, allerdings fanden die Beamten in der Wohnung eine Marihuana-Aufzuchtanlage mit 82 Pflanzen auf. Umfangreiche Ermittlungen führten zu dem 37-jährigen Deutschen als mutmaßlichen Betreiber der Plantage. Am Dienstag durchsuchten die Ermittler seine Wohnung mit richterlichem Beschluss. Sie fanden rund 550 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Ampullen und Tabletten mit Muskelaufbaupräparaten sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial auf und beschlagnahmten es. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige wurde am Dienstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell