POL-S: Einbruch in Arztpraxis

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (01.02.2017) in eine Arztpraxis an der Waldburgstraße eingebrochen und haben medizinische Geräte im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Einbrecher stiegen auf eine Leiter, schlugen ein Fenster ein und stiegen in die Praxis ein. Sie nahmen hochwertige medizinische Geräte mit. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

