POL-S: In Schule eingebrochen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (01.02.2017) in eine Schule an der Straße Auf der Altenburg eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Die Täter hebelten zwischen 23.00 Uhr und 06.20 Uhr das Fenster zum Sekretariat auf und stahlen den Tresor. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell