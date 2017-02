POL-S: Wasserrohrbruch

Stuttgart-Fasanenhof (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag (01.02.2017) in der Fasanenhofstraße ein Wasserrohr geplatzt. Anwohner stellten gegen 16.45 Uhr die mehrere Meter hohe Wasserfontäne, die aus dem Gehweg schoss, fest und alarmierten die Polizei. Da sich das Wasser auf der Fahrbahn sammelte und nicht abfloss, sperrten die Beamten die Straße in beide Richtungen. Mitarbeiter des zuständigen Energieunternehmens kamen vor Ort und stellten das Wasser ab. Die Absperrung wurde gegen 18.00 Uhr aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell