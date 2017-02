POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte Betrüger haben sich am Dienstagmittag (31.01.2017) in der Alexanderstraße gegenüber einer 70 Jahre alten Frau als Polizeibeamte ausgegeben und Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Frau erhielt gegen 12.45 Uhr einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er forderte sie auf, sicherheitshalber Geld und Schmuck in eine Tasche zu packen und einem Kollegen übergeben. Die Frau übergab daraufhin einem etwa 30 bis 40 Jahre alten etwas südländisch aussehenden Mann, der gut deutsch sprach, ihre Geldbörse mit Bankkarten sowie verschiedene Schmuckstücke. Später wurde die Rentnerin misstrauisch und musste bei Rückrufen feststellen, dass es die genannten Beamten bei der Polizei nicht gibt. Im Laufe des Tages wurden bei der Polizei elf weitere betrügerische Anrufe angezeigt. In der überwiegenden Anzahl schöpften die Angerufenen rechtzeitig Verdacht und beendeten das Telefonat. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Betrüger noch weitere Personen anrufen und versuchen, an ihr Geld, Schmuck oder Bankkarten zu kommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell