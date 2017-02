POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (31.01.2017) in vier Wohnungen eingebrochen, die sich an der Straße Fleckenweinberg, der Balinger Straße, der Mainzer Straße und der Geislinger Straße befinden. Bei einem Einbruchsversuch in eine Wohnung an der Landauer Straße scheiterten die Täter. Die Einbrecher hebelten an der Straße Fleckenweinberg zwischen 09.00 Uhr und 20.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Sie stahlen Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Balinger Straße hebelten Unbekannte zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr eine Balkontür auf. Sie durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Ein unbekannter Täter hebelte gegen 18.30 Uhr an der Mainzer Straße eine Terrassentür auf. Der Unbekannte durchsuchte die Wohnung und stahl Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Eine aufmerksame Nachbarin hörte während des Einbruchs Geräusche und sah den Einbrecher kurz darauf wegrennen. Sie beschrieb ihn als jung, schlank, sportlich und dunkel gekleidet. Unbekannte hebelten zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr an der Geislinger Straße eine Terrassentür auf. Sie nahmen mehrere Elektronikartikel im Wert von zirka 1.000 Euro mit. Der Versuch, zwischen 07.30 Uhr und 19.30 Uhr in eine Wohnung an der Landauer Straße einzubrechen scheiterte. Es gelang den Tätern nicht, die Terrassentür aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell