POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (31.01.2017) einen 47 Jahre alten mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen, der im Verdacht steht, sich am 19.01.2017 in der Buslinie 60 vor einem elfjährigen Kind entblößt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des 47-Jährigen, Beamte nahmen ihn gegen 16.05 Uhr in der Linie 60 vorläufig fest. Der Tatverdächtige kommt offenbar für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell