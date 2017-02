POL-S: Einbruch in Jugendtreff

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (28.01.2017 bis 30.01.2017) in einen Jugendtreff an der Hedelfinger Straße eingebrochen und haben Elektronikartikel und einen Tresor gestohlen. Die Täter stiegen zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, in einen Lichtschacht, drückten dort ein Fenster auf und gelangten so in den Jugendtreff, der sich im Untergeschoss befindet. Anschließend durchwühlten sie die Regale und brachen einige Schränke auf. Die Unbekannten stahlen mehrere Elektronikartikel und einen kleinen Tresor im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell