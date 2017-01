POL-S: Passantin mit Messer angegriffen

Stuttgart-Mitte (ots) - -Mitte Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am Dienstag (31.01.2017) gegen 12.45 Uhr in der Büchsenstraße eine 43 Jahre alte Passantin unvermittelt mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 48-jährige polizeibekannte Mann kam der ihm offenbar völlig unbekannten Frau in der Fußgängerzone entgegen, bedrohte sie und warf mit einem Messer in ihre Richtung. Das Messer blieb in ihrem Oberschenkel stecken. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber von Zeugen und kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten an der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte festgenommen werden. Die 43-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Festgenommene soll einem Arzt vorgeführt werden, mit dem Ziel, ihn anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen.

