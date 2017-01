POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Briefkasten gesprengt

Stuttgart-Plieningen (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (29.01.2017) in der Linkenstraße einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, nach einem Streit mit seinem Nachbarn dessen Briefkasten gesprengt zu haben. Nachbarn alarmierten gegen 23.50 Uhr die Polizei, nachdem der offenbar unter alkoholischer Beeinflussung stehende Mann zunächst mehrfach mit einer CO2-Luftpistole auf den Briefkasten seines Nachbarn geschossen und anschließend mit einem offenbar verbotenen Feuerwerkskörper in die Luft gesprengt haben soll. Der zerborstene Briefkasten flog durch die Wucht der Explosion durch die Luft, Teile davon beschädigten ein Rücklicht eines geparkten Autos. Die Polizisten nahmen den Mann in polizeilichen Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell