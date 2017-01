POL-S: Rabiate Ladendiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (30.01.2017) in einem Discounter an der Böblinger Straße drei junge Männer im Alter von 15 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, nach einem Ladendiebstahl mehrere Angestellten angegangen zu haben. Die Jugendlichen befanden sich gegen 14.00 Uhr im Geschäft und bezahlten beim Verlassen nicht alle Artikel. Sie wurden vom Marktleiter und seinen Mitarbeiter angesprochen und in ein Büro gebeten. Auf dem Weg dorthin versuchten sie sich loszureißen und es kam zu einer wilden Rangelei. Hierbei wurden drei Mitarbeiter leicht verletzt, einer musste vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell