POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Feuerbach / -Vaihingen / -Botnang (ots) - Unbekannte sind im Laufe des Montags (30.01.2017) in eine Wohnung eingebrochen und haben dabei Schmuck gestohlen, bei drei weiteren Wohnungen wurde nach ersten Informationen nichts entwendet oder es blieb beim Versuch. Zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr brachen die Einbrecher an der Jakob-Kraus-Straße die Terrassentüre einer Wohnung auf, durchsuchten die Zimmer und stahlen Schmuck von noch unbekanntem Wert. Am Burghaldenweg versuchten die Unbekannten zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr ebenfalls eine Terrassentür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Unbekannte stiegen zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Schießmauerstraße mit einer im Garten vorgefundenen Leiter zu einem Fenster einer im Hochparterre gelegenen Wohnung hinauf und brachen das Fenster aus der Verankerung. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung, entwendeten jedoch nach einer ersten Einschätzung der Bewohner nichts. In der Zumsteegstraße hebelten sie zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr ebenfalls ein Fenster einer Wohnung im Hochparterre auf und gelangten so in die Wohnung. Auch hier stahlen sie nach bislang vorliegenden Informationen nichts. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell