POL-S: In Geschäfte und Büro eingebrochen

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (27./28.01.2017) in zwei Geschäfte an der Heilbronner Straße und ein Büro an der Löwentorstraße eingebrochen, ob sie etwas gestohlen haben, ist nicht bekannt. An der Heilbronner Straße drangen die Täter über eine beiseite gedrückte Blechwand in das Geschäft ein und durchsuchten die Räume und Umkleideschränke. Sie flüchteten offenbar ohne Beute. In einem danebenliegenden Geschäft brachen die Täter das Schloss der Eingangstür heraus, durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen und verschwanden ebenfalls ohne Beute. An der Löwentorstraße gelangten die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen auf, durchsuchten die Räume, hebelten einen Tresor aus der Wand und wuchteten ihn auf. Die Höhe des Stehlguts ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen.

