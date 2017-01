POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (28.01.2017) in einem Sportgeschäft an der Königstraße einen 25 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Ein Angestellter des Geschäfts beobachtete den Tatverdächtigen gegen 17.20 Uhr, wie dieser eine Sportjacke anprobierte und sich dabei verdächtig verhielt. Als der 25-Jährige das Geschäft verließ, löste der Warensicherungsalarm aus. Mitarbeiter hielten den Tatverdächtigen daraufhin fest und übergaben ihn den alarmierten Beamten. Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige versucht hatte, die Diebstahlssicherung der Jacke zu entfernen. Als dies nicht gelang, zog er die Jacke unter seine Winterjacke an und verließ das Geschäft. Der bereits einschlägig polizeibekannte georgische Tatverdächtige wurde am Sonntag (29.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell