POL-S: Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Autofahrer gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Die Polizei sucht weiterhin Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochabend (25.01.2017) ein 68 Jahre alter Fußgänger in der Albert-Schäffle-Straße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden war (siehe unsere Pressemitteilung vom 26.01.2017). Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, der zum Unfallzeitpunkt als Fahrer eines Kastenwagens, ähnlich einem Mercedes-Sprinter, die Albert-Schäffle-Straße in Richtung Gablenberger Hauptstraße befuhr. Bei dem 68-Jährigen, der in einem Krankenhaus behandelt wird, besteht noch immer Lebensgefahr. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell