POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Über das vergangene Wochenende (27.01.2017 bis 29.01.2017) sind Unbekannte in Wohnungen an der Jakob-Kraus-Straße, der Salacher Straße, dem Kapellenweg, der Straße Am Oberen Berg und der Roßhaustraße eingebrochen und haben überwiegend Schmuck, Bargeld und Elektronikartikel gestohlen. Beim Versuch, in Wohnungen an der Turnhallestraße, der Raiffeisenstraße und der Straße Am Brunhildenweg einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Jakob-Kraus-Straße hebelten Unbekannte am Freitag zwischen 11.00 Uhr und 20.30 Uhr ein Fenster auf. Sie durchsuchten anschließend die gesamte Wohnung und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld und diverse Schmuckstücke. An der Salacher Straße brachen die Täter am Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr ein gekipptes Fenster auf. Danach entwendeten sie aus der Wohnung Bargeld, Schmuck und verschiedene Konsumgüter im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Am Kapellenweg hebelten Einbrecher am Samstagabend zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr eine Balkontür auf. Die Täter nahmen aus der Wohnung unter anderem verschiedene Elektronikartikel, Schmuck und persönliche Gegenstände der Bewohner mit. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. An der Straße Am Oberen Berg schlugen Unbekannte zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Sonntag, 20.00 Uhr die Glasscheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnung. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Roßhaustraße drangen Einbrecher zunächst durch Aufhebeln eines Badfensters in eine Wohnung ein, aus der sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro stahlen. Anschließend betraten die Täter das Treppenhaus und brachen im selben Gebäude in eine zweite Wohnung ein. Ob sie hier etwas stahlen, ist noch nicht bekannt. Die beiden Einbrüche geschahen zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr. An der Turnhallestraße versuchten Unbekannte in der Nacht auf Freitag zwischen 23.00 Uhr und 09.00 Uhr eine Balkontür aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Raiffeisenstraße stellten Bewohner am Samstag Hebelspuren an ihrer Terrassentür fest. Der Tatzeitraum lässt sich bislang nicht genau eingrenzen. Am Brunhildenweg hebelten Unbekannte am Samstag zwischen 05.30 Uhr und 20.30 Uhr eine Terrassentür auf. Die Täter gelangten zwar in die Wohnung, wurden aber vermutlich gestört und flüchteten ohne Beute. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell