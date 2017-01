POL-S: Einbruch in Spielcasino

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (28.01.2017) in ein Spielcasino an der Korntaler Landstraße eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro gestohlen. Die Täter versuchten zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr zunächst mit einem Betonklotz die Balkontür einzuwerfen. Als dies misslang, hebelten sie die Balkontür auf. Im Innenraum brachen sie anschließend drei Spielautomaten auf und stahlen daraus die Geldkassetten mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

