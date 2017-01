POL-S: Reifen zerstochen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Samstag (28.01.2017) an mehreren Fahrzeugen im Wohngebiet Im Geiger die Reifen zerstochen und dadurch einen größeren Sachschaden verursacht. Die hochwertigen Fahrzeuge der Marken Porsche, BMW, Mercedes, Audi und Land Rover waren im Bereich der Gaildorfer Straße, Endersbacher Straße, Kemmelbergstraße und an der Dinkelsbühler Straße / Ecke Ipfweg am Fahrbahnrand abgestellt. An der gehwegzugewandten Seite zerstachen die Täter an insgesamt neun Fahrzeugen vermutlich zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr zumeist beide Reifen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +7471189903600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell