POL-S: Straßenraub

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Vier Unbekannte haben am Samstag (28.01.2017) gegen 04.30 Uhr an der Heilbronner Straße einen 18-Jährigen überfallen und seine Geldbörse geraubt. Der mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann wurde von einem Tatverdächtigen aus einer Gruppe heraus unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ging dadurch zu Boden. Als er sich wieder aufrichtete, bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels. Die vier Räuber rannten in Richtung Borsigstraße davon. Das Opfer konnte den Haupttäter wie folgt beschreiben: Zirka 185 Zentimeter groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt, normale Statur, schwarzer Schnauzbart, südländische Erscheinung. Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem Kapuzenpulli und einem Parka. Die drei anderen waren etwa gleich alt und hatten schwarze kurze Haare, einen Dreitagebart, sie waren vermutlich ebenfalls Südländer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell