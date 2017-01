POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (27.01.2017) zwei Ladendiebe festgenommen. Ein 42-Jähriger entwendete gegen 16.10 Uhr in einem an der Eberhardstraße gelegenen Einkaufsmarkt fünf Flaschen Wodka und wurde dabei vom Detektiv beobachtet. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Kasache wird am 28.01.2017 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Gegen 18.10 Uhr wurde ein 26-Jähriger vom Detektiv in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße dabei beobachtet, wie er an einer Lederjacke die Diebstahlsicherung entfernte und anschließend das Geschäft verließ. Er konnte festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Der syrische Tatverdächtige wird ebenfalls heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell