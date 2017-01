POL-S: Massenandrang an einer Diskothek

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Über Notruf wurde am Freitag (27.01.2017) gegen 20.40 Uhr ein starkes Besuchergedränge vor einer Diskothek an der Heilbronner Straße gemeldet. Erste Feststellungen ergaben, dass sich vor der Diskothek und dem angrenzenden Parkdeck über 1.000 größtenteils jugendliche Personen versammelt hatten, welche auf Einlass warteten. Um dem hohen Besucherdruck entgegen zu wirken, mussten ca. 100 Polizeibeamte eingesetzt und ein blockweiser Einlass in die Diskothek organisiert werden. Durch das vorangegangene Gedränge erlitten zwei Besucher Schnittverletzungen bzw. Kreislaufprobleme. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die benötigten Aufstellflächen der Einsatzkräfte musste die Heilbronner Straße teilweise verengt werden. Hierdurch kam es zu Staubildungen von bis zu zwei Kilometern in stadteinwärtiger Richtung. Gegen 21.45 Uhr hatte sich die Situation beruhigt und die polizeilichen Maßnahmen konnten reduziert werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell