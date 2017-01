POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Taschendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.01.2017) nach einem Zeugenhinweis in der Bolzstraße einen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Ein aufmerksamer Passant beobachtete gegen 12.00 Uhr einen 26-jährigen Mann, der sich im Bereich der Stephanspassage auffällig umschaute, einen Geldbeutel wegwarf und sich dann zu Fuß entfernte. Dem Zeugen kam dies verdächtig vor, weshalb er den Polizeinotruf wählte und den Mann verfolgte. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen schließlich in der Bolzstraße einer Personenkontrolle unterziehen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der weggeworfene Geldbeutel offenbar zuvor bei einem Taschendiebstahl im Bereich der Stuttgarter Innenstadt gestohlen worden war. Der algerische Tatverdächtige wird am Freitag (27.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Unabhängig davon meldeten sich im Laufe des Donnerstags (26.01.2017) vier weitere Opfer von Taschendiebstählen bei der Polizei. Unbekannte stahlen ihnen in der Innenstadt aus den Hosen-, Jacken- und Handtaschen die Geldbörsen.

