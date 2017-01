POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Stuttgart/Esslingen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.01.2017) einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen aus dem Landkreis Esslingen. Der 19-Jährige steht im Verdacht, seit Juli 2016 mehrfach Rauschgift verkauft zu haben. Nachdem das Zimmer des 19-Jährigen am Dienstag (24.01.2017) durchsucht worden war, meldete er sich bei der Polizei. Beamte nahmen ihn am Donnerstag (26.01.2017) in der Hahnemannstraße fest. Der gambische Tatverdächtige wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

