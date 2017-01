POL-S: Mehrere Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (26.01.2017) in Wohnungen an der Schmidener Straße und an der Reinsburgstraße eingebrochen. Beim Versuch, in eine Wohnung an der Burgstallstraße und eine Wohnung an der Bachstelzenstraße einzubrechen, scheiterten sie. An der Schmidener Straße gelangten Unbekannte zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr durch Aufbrechen einer Terrassentür in die Wohnung. Ob sie etwas stahlen, kann bislang noch nicht gesagt werden. An der Reinsburgstraße öffneten die Täter im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise die Wohnungstür, durchsuchten die Wohnung und stahlen Schmuck und persönliche Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Versuch, zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr in eine Wohnung an der Burgstallstraße einzudringen, misslang. Den Tätern gelang es nicht, die Eingangstür zu öffnen. An der Bachstelzenstraße hoben Unbekannte im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 20.00 Uhr zunächst ein Gartentor aus den Scharnieren und gelangten so auf das Grundstück. Danach versuchten sie vergeblich die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter +4971189905778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell