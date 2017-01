POL-S: Nach Mathearbeit ausgebüxt - Zwei Zwölfjährige buchen Hotelzimmer

Stuttgart-Mitte / Leonberg (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (25.01.2017) in einem Hotel in der Innenstadt gegen 19.00 Uhr zwei zwölf Jahre alte Mädchen aufgegriffen, die offenbar von zu Hause ausgerissen waren und nun für eine Nacht ein Zimmer buchen wollten. Dem Rezeptionisten kam das ungewöhnlich vor, so dass er umgehend die Polizei alarmierte. Wie sich herausstellte, waren die Schülerinnen am Nachmittag mit der S-Bahn aus Leonberg nach Stuttgart gekommen. Sie erzählten den Beamten, nach einer nicht zufriedenstellenden Klassenarbeit in Mathe sowie einem Streit mit einem der Väter ausgebüxt zu sein. Die Beamten verständigten die besorgten Eltern, die ihre zwischenzeitlich in Tränen aufgelösten Mädchen am späten Abend in Empfang nahmen.

