POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (25.01.2017) oder Donnerstag (26.01.2017) einen am Adolf-Fremd-Weg geparkten Porsche gestohlen. Die Täter entwendeten den grauen Porsche 911 Cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen S-PT 2581, der an der Straße geparkt war, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 07.25 Uhr. Wie die Täter das Auto, das mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet ist, gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell