POL-S: Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochabend (25.01.2017) ein 68 Jahre alter Fußgänger in der Albert-Schäffle-Straße beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden ist. Der 68-Jährige überquerte gegen 22.15 Uhr die Albert-Schäffle-Straße, offenbar ohne den direkten Weg zu gehen, als ihn der Mercedes eines 75-Jährigen, der in Richtung Planckstraße fuhr, erfasste und zu Boden schleuderte. Ein Passant leistete dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 68-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell