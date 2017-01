POL-S: Rabiater jugendlicher Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagabend (24.01.2017) in einem Bekleidungsgeschäft am Mailänder Platz einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Jacke gestohlen und sich dann gegen das Festhalten durch den Ladendetektiv gewehrt zu haben. Der 16-Jährige, der in Begleitung seines 13-jährigen Bruders und einer 16-jährigen Jugendlichen war, hatte gegen 19.30 Uhr offenbar eine Jacke im Wert von rund 30 Euro aus dem Regal genommen und sie angezogen. Anschließend wollten die drei das Geschäft verlassen. Zwei 26 und 49 Jahre alte Mitarbeiter hielten das Trio auf. Auf dem Weg ins Büro versuchte sich der 16-Jährige offenbar mehrmals loszureißen und zu flüchten, er stieß den 26-jährigen Mitarbeiter zur Seite und beleidigte und bedrohte die beiden Männer. Der 49-Jährige wurde dabei leicht am Arm verletzt. Inzwischen alarmierte Polizeibeamte nahmen das Trio vorläufig fest. Bei dem 16-Jährigen fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut auf, auch der 13-Jährige hatte offenbar einen gestohlenen Rucksack bei sich. Alle drei wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell