POL-S: Jugendliche angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Neue Straße ist am Freitagmorgen (20.01.2017) eine 15-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden, der Autofahrer ist anschließend weitergefahren. Die 15-Jährige war gegen 07.25 Uhr in der Gablenberger Hauptstraße in Richtung Ostendstraße unterwegs. An der Einmündung Gablenberger Hauptstraße / Neue Straße überquerte sie die Neue Straße auf dem Fußgängerüberweg. Dabei wurde sie von einem unbekannten Autofahrer, der die Neue Straße in Richtung Gablenberger Hauptstraße befuhr, erfasst, zu Boden geworfen und leicht verletzt. Der Autofahrer stieg daraufhin aus und fragte die Fußgängerin, ob sie einen Arzt benötige. Als sie dies verneinte, fuhr der Autofahrer weiter. Eine unbekannte Frau, die kurz darauf zufällig vorbeikam, kümmerte sich anschließend noch um die Fußgängerin. Das Mädchen ging anschließend in die Schule und erstattete erst am Dienstag (24.01.2017) Anzeige bei der Polizei. Der Autofahrer soll laut Aussage des Mädchens etwa 25 Jahre alt, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank sein und kurze braune Haare haben. Beim Auto soll es sich um ein älteres, graues Fahrzeug handeln. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die unbekannte Frau, die der Fußgängerin zu Hilfe kam, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter +4971189903500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell