POL-S: Einbrüche in Firmen und Arztpraxis

Stuttgart-Ost/Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (24.01.2017) in einen Frisörsalon an der Karl-Schurz-Straße und in eine Arztpraxis an der Ostendstraße eingebrochen. An der Katzensteigstraße brachen unbekannte Täter am Dienstagabend (24.01.2017) in eine Firma ein. An der Karl-Schurz-Straße warfen die Täter zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr das Fenster eines Frisörsalons ein. Sie durchsuchten die Innenräume und stahlen einen geringen Bargeldbetrag sowie diverse Pflegeprodukte. An der Ostendstraße hebelten Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 08.30 Uhr das Fenster einer Arztpraxis auf. Vermutlich wurden die Täter gestört und flüchteten ohne Beute. An der Katzensteigstraße brachen unbekannte Täter am Dienstagabend (24.01.2017) zwischen 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr das Fenster einer Firma auf. Sie durchsuchten die Büroräume und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen an der Karl-Schurz-Straße und der Ostendstraße nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 entgegen. Zeugen des Einbruchs in der Katzensteigstraße werden gebeten sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden. (ad)

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell