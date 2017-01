POL-S: In Gaststätte eingebrochen

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (24.01.2017) in eine Gaststätte an der Rotenbergstraße eingebrochen und haben Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Die Einbrecher kletterten zwischen 00.30 Uhr und 08.00 Uhr auf der Gebäuderückseite auf eine Mülltonne, schlugen ein Fenster ein und brachen im Gastraum anschließend zwei Spielautomaten auf. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell