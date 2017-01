POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Feuerbach / -Neugereut (ots) - Unbekannte sind am Montag (23.01.2017) in eine Wohnung an der Hohewartstraße eingebrochen und haben Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Ein Einbruchsversuch an der Lüglensheidestraße scheiterte. An der Hohewartstraße versuchten die unbekannten Täter gegen 19.30 Uhr zunächst, die Terrassentüre aufzuhebeln. Als dies offenbar misslang, hebelten sie ein Fenster auf, durchsuchten die komplette Wohnung und stahlen hochwertige Uhren und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Einem 51-jährigen Zeugen fiel in diesem Zusammenhang ein verdächtiger Mann auf, der offenbar nervös wirkte. Seinen Angaben zufolge war er zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und wirkte osteuropäisch. Ferner fiel ihm ein weißer Kastenwagen mit ausländischer Zulassung auf, der ihm zu dieser Zeit entgegenkam. An der Lüglensheidestraße haben Einbrecher offenbar am Montag zwischen 16.00 Uhr und 20.40 Uhr die Terrassentüre aufgehebelt und die Wohnung betreten. Darauf deuteten Schuhspuren hin. In der Wohnung selbst wurde jedoch offensichtlich nichts durchsucht und auch nichts gestohlen. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell