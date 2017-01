POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Eine unbekannte Frau ist am Montag (23.01.2017) unter einem Vorwand in die Wohnung eines 90-Jährigen gelangt und hat seinen Geldbeutel und eine Modell-Lokomotive gestohlen. Die mutmaßliche Diebin sprach den betagten Senior gegen 13.15 Uhr im Schildkrötenweg an und bat darum, seine Toilette benutzen zu dürfen. Der 90-Jährige ließ sie daraufhin in seine Wohnung, wo sie nach dem WC-Besuch aus einer Jacke seinen Geldbeutel ohne Bargeld und aus dem Wohnzimmer eine Modell-Dampflokomotive stahl. Das Opfer beschreibt die Frau als 45 bis 50 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren und etwa 170 Zentimeter groß. Sie soll eventuell Südländerin gewesen sein und ein kurzes dunkles Kleid und eine helle Weste getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell