POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (23.01.2017) in Feuerbach einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, bereits Anfang Dezember im Sturmvogelweg zwei 37 und 55 Jahre alte Männer mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des 33-Jährigen, den die Beamten gegen 11.50 Uhr in einem Wohnheim festnahmen. Ihm wird vorgeworfen, Anfang Dezember die beiden Männer unter dem Vorwand, Getränke zu einem Vorzugspreis erwerben zu können, in den Sturmvogelweg gelockt zu haben. Dort bedrohte er sie offenbar mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Der 33-jährige Deutsche wurde noch am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

