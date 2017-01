POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend (23.01.2017) in der Schwieberdinger Straße beim Ausparken ein vorbeifahrendes Auto touchiert und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte wollte gegen 18.00 Uhr etwa auf Höhe der Einmündung Ohmstraße aus einem Parkstreifen in die Schwieberdinger Straße Richtung Zuffenhausen einfahren. Dabei übersah er offenbar den im fließenden Verkehr befindlichen BMW X3 einer 47-Jährigen, die ebenfalls Richtung Zuffenhausen unterwegs war. Das unbekannte Fahrzeug touchierte die rechte Seite des BMW, die gesamte Seite wurde dadurch beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen. Zum flüchtigen Fahrzeug konnte die 47-Jährige lediglich sagen, dass es sich um ein größeres helles Fahrzeug handeln soll. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell