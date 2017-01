POL-S: Gaststätteneinbruch

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Montag (23.01.2017) in eine Gaststätte an der Rohrackerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 21.00 Uhr und 13.30 Uhr eine Eingangstüre auf und gelangten so in die Gaststätte. Anschließend brachen sie im Inneren der Gaststätte einen Spielautomaten auf und stahlen Münzgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

