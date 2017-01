POL-S: Einbruch in Geschäft

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Montag (23.01.2017) in ein Geschäft an der Bergheimer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 06.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort entwendeten sie Wechselgeld und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter +4971189903800 zu melden.

