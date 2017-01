POL-S: Mit Streifenwagen kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 38 Jahre alter Fahrer eines VW Touran hat am Montag (23.01.2017) in der Haldenstraße offenbar den Vorrang eines entgegenkommenden Streifenwagens missachtet und ist mit ihm zusammengestoßen. Der VW-Fahrer fuhr gegen 09.30 Uhr auf der Haldenstraße von der Pragstraße kommend in Richtung Altenburger Steige. Dort wollte er nach links in die Quellenstraße abbiegen. Offenbar aus Unachtsamkeit übersah er hier den Streifenwagen Mercedes-Benz E-Klasse, der von einem 24 Jahre alten Beamten gesteuert wurde, und stieß mit ihm zusammen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Verkehr konnte ohne Behinderungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

