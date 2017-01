POL-S: Die Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (22.01.2017) und Montag (23.01.2017) erneut versucht, mit fingierten Anrufen Hausbewohner in Stuttgart zu täuschen. Sie riefen ihre Opfer an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Im Verlauf des Gesprächs erkundigten sich die Betrüger nach Vermögen, wie viele Personen im Haus wohnen und wer aktuell und wie lange zuhause sei. Am Sonntag wurden vier verdächtige Anrufe im Krokodilweg, der Möhringer Landstraße, der Straße Hirschsprung, der Germersheimer Straße und der Straße Im Haigner bei der Polizei angezeigt. Am Montag gingen weitere Anrufe bei Hausbewohnern am Melonenweg, an der Pelikanstraße, der Arminstraße, der Hoffeldstraße und der Nauener Straße ein. Alle angerufenen Personen schöpften jedoch Verdacht und beendeten das Gespräch. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Betrüger noch weitere Personen anrufen und versuchen, an ihr Geld und/oder an Informationen zu kommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

Die Polizei empfiehlt:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig erkennen

- Geben Sie keine Informationen zu Ihrem Vermögen und zu anderen Hausbewohnern am Telefon preis

- Fragen Sie den Anrufer nach seinem vollständigen Namen sowie seiner Polizeidienststelle und notieren Sie sich seine Rückrufnummer

- Lehnen Sie am Telefon hohe Geldforderungen ab - die Polizei fordert Sie niemals auf, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben

- Verständigen Sie sofort die Polizei, wenn Sie sich unsicher fühlen - Notrufnummer 110

- Bewahren Sie keine größeren Geldbeträge zu Hause auf

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell