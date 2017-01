POL-S: Auszubildenden bei Diebstahl erwischt

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (19.01.2017) in einem Sportgeschäft in der Innenstadt einen 20-jährigen Azubi und seinen mutmaßlichen 21-jährigen Mittäter vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in den vergangenen eineinhalb Jahren wiederholt Schuhe und Bekleidung aus dem Geschäft gestohlen zu haben. Dem 47-jährigen Geschäftsführer war am Donnerstag gegen 16.00 Uhr von einem aufmerksamen Mitarbeiter mitgeteilt worden, dass diesem am Vortag im Lager hochwertige Sportschuhe aufgefallen waren, die an einem ungewöhnlichen Ort lagen und er nun den Verdacht habe, dass der 20 Jahre alte Auszubildende diese am heutigen Tag tragen würde. Der 20-Jährige räumte zahlreiche weitere Diebstähle ein. Dem 21-jährigen mutmaßlichen Mittäter verhalf er durch das Entfernen von Sicherheitsetiketten zum Diebstahl. Der Gesamtschaden muss noch ermittelt werden, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen. In den Wohnungen der beiden fanden die Beamten anschließend weiteres Diebesgut und beschlagnahmten es.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell