POL-S: Fußgänger von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots) - Ein 57 Jahre alter Mann ist am Montag (23.01.2017) an der Stadtbahnhaltestelle Plieningen von einer Stadtbahn angefahren und schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Passant fand den Schwerverletzten gegen 01.10 Uhr im Gleisbereich der Endhaltestelle am Wollgrasweg und leistete Erste Hilfe. Rettungssanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 57-Jährige offenbar auf der bahnsteigabgewandten Seite des Mittelbahnsteigs von einer Stadtbahn der Linie U3, die um 00.54 Uhr von der Endhaltestelle losfuhr, angefahren und schwer verletzt. Der Stadtbahnfahrer bemerkte den Unfall offensichtlich nicht und fuhr weiter. Warum der 57-Jährige, der möglicherweise alkoholisiert war, sich im Gleisbereich aufhielt, ist nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell