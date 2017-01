POL-S: Einbrecher unterwegs

Stuttgart-Neugereut (ots) - Unbekannte sind am Samstag (21.01.2017) in ein Gebäude am Regenpfeiferweg eingebrochen und haben Bargeld und Laptops gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr auf nicht bekannte Weise in das Gebäude, brachen eine Zimmertür auf und stahlen einen geringen Bargeldbetrag und zwei Laptops. Die Einbrecher konsumierten offenbar auch verschiedene Getränke. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

