POL-S: Auf Baustelle eingebrochen

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (21.01.2017) in eine Baustelle an der Sigmaringer Straße eingebrochen und haben Kupferkabel und Lampen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 17.00 Uhr und 06.50 Uhr über ein unverschlossenes Tor auf die Baustelle. In einer Tiefgarage brachen sie die Tür zu einem Lagerraum auf und stahlen daraus das Kupferkabel und die Lampen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell