POL-S: Wer hatte Grün?

Stuttgart - Vaihingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstag (21.01.2017) gegen 19.45 Uhr an der Kreuzung Haupt-/Seerosen-/Ackermannstraße ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Pkw Ford Mustang die Hauptstraße überqueren wollte, kollidierte an der ampelgeregelten Kreuzung mit einem auf der Hauptstraße in Richtung Schillerplatz fahrendem VW Golf eines 19-jährigen Lenkers. Da beide Fahrer angeben, bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein, bittet das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer 8990-3400 um Zeugenhinweise.

