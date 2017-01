POL-S: Gebäudebrand

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Am Samstag (21.01.2017) ist gegen 16.40 Uhr im Gewann Hanfäcker auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung eines dreistöckigen Wohn- und Geschäftshauses ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet auf dem Balkon gelagertes Brennholz in Brand. In der Folge griffen die Flammen auf die Flachdachverkleidung aus Holz über und richteten dabei Sachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro an. Die beiden einzigen Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, allerdings dauerten die Arbeiten wegen möglicher Glutnester unter der Blechverwahrung des Flachdachs bis 19.30 Uhr an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell