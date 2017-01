POL-S: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Stuttgart - Süd (ots) - Zwei Schwerverletzte sowie 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag (21.01.2017) auf der Alten Weinsteige. Eine 22-Jährige befuhr gegen 10.00 Uhr mit ihrem Mini-Cooper die Alte Weinsteige in stadteinwärtiger Richtung. Kurz vor der Kreuzung Pfaffenweg kam es aus noch unbekannten Gründen zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito eines 32-Jährigen. Beim Aufprall zogen sich beide Fahrzeuglenker schwere Verletzungen zu und wurden stationär in Krankenhäusern aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 8990-4100 in Kontakt zu treten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell