POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte sind am Freitag (20.01.2017) tagsüber bzw. in den Abend-/Nachtstunden in zwei Wohnungen im Stuttgarter Osten eingebrochen und haben überwiegend Bargeld und Schmuck erbeutet. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 22.00 Uhr hebelten die Täter bei einem Mehrfamilienhaus an der Neckarstraße im ersten Obergeschoss die Wohnungstüre auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld, Schmuck im Wert von bislang unbekannter Höhe und ein Mobiltelefon. An der Reitzensteinstraße versuchten möglicherweise die gleichen Täter im Zeitraum von 13.35 Uhr bis kurz nach Mitternacht über die Terrassentüre in eine Erdgeschosswohnung einzudringen. Hier entfernten sich die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder. Ein weiterer Wohnungseinbruch in diesem Bereich ereignete sich im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (19.01.2017) bis Freitagabend (20.01.2017), bei dem die Täter Schmuck im Wert von circa 500 Euro aus einer Wohnung an der Villastraße erbeuteten. Hier gelangten die Unbekannten in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.50 Uhr durch Aufhebeln der Balkontüre in die Wohnräume. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

